Potanın Tarzanları, Büyükçekmece’yi ağırlayacak
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 28’inci hafta maçında Onvo Büyükçekmece’yi 7 Mayıs Pazar günü saat 13.00’da Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da, “6’ncı adam rolü ile bize büyük güç katan taraftarlarımızı son iç saha maçımıza davet ediyoruz. Bir basketbol şöleni yaşamak ve yaşatmak için bir kez daha haydi Manisa salona diyoruz! Takımını yalnız bırakma!” dedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) son 3 haftaya girilirken Potanın Tarzanları, 7 Mayıs Pazar günü Onvo Büyükçekmece’yi saat 13.00’da Muradiye Spor Salonu’nda konuk edecek. 28’inci hafta maçında karşılaşacağı rakibini ligin ilk yarısındaki maçta deplasmanda 78-69 mağlup etmişti.
Bu sezonki son iç saha maçı
Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da, sezonun belki de en önemli maçında Büyükçekmece’yi Manisa’da ağırlayacakları maça tüm Manisalıları davet etti. Çaylan, “Artık son düzlüğe girdik. Kalan son 3 haftada son iç saha maçımızı Büyükçekmece’ye karşı oynayacağız. 6’ncı adam rolü ile bize büyük güç katan taraftarlarımızı son iç saha maçımıza davet ediyoruz. Bir basketbol şöleni yaşamak ve yaşatmak için bir kez daha haydi Manisa salona diyoruz! Takımını yalnız bırakma!” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|78
|2. M.City
|32
|76
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
|5. Liverpool
|33
|56
|6. Tottenham
|34
|54
|7. Aston Villa
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|33
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Real Madrid
|33
|68
|3. Atletico Madrid
|32
|66
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|32
|53
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|32
|47
|8. Girona
|32
|44
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Rayo Vallecano
|32
|43
|11. Sevilla
|32
|41
|12. Mallorca
|32
|41
|13. Celta Vigo
|32
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|32
|35
|16. Real Valladolid
|32
|35
|17. Valencia
|32
|33
|18. Espanyol
|32
|31
|19. Getafe
|32
|31
|20. Elche
|33
|16