Potanın Tarzanları, Büyükçekmece’yi ağırlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 28’inci hafta maçında Onvo Büyükçekmece’yi 7 Mayıs Pazar günü saat 13.00’da Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da, “6’ncı adam rolü ile bize büyük güç katan taraftarlarımızı son iç saha maçımıza davet ediyoruz. Bir basketbol şöleni yaşamak ve yaşatmak için bir kez daha haydi Manisa salona diyoruz! Takımını yalnız bırakma!” dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) son 3 haftaya girilirken Potanın Tarzanları, 7 Mayıs Pazar günü Onvo Büyükçekmece’yi saat 13.00’da Muradiye Spor Salonu’nda konuk edecek. 28’inci hafta maçında karşılaşacağı rakibini ligin ilk yarısındaki maçta deplasmanda 78-69 mağlup etmişti.

Bu sezonki son iç saha maçı

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da, sezonun belki de en önemli maçında Büyükçekmece’yi Manisa’da ağırlayacakları maça tüm Manisalıları davet etti. Çaylan, “Artık son düzlüğe girdik. Kalan son 3 haftada son iç saha maçımızı Büyükçekmece’ye karşı oynayacağız. 6’ncı adam rolü ile bize büyük güç katan taraftarlarımızı son iç saha maçımıza davet ediyoruz. Bir basketbol şöleni yaşamak ve yaşatmak için bir kez daha haydi Manisa salona diyoruz! Takımını yalnız bırakma!” dedi.