Potanın Tarzanları Büyükçekmece'ye mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Denizli’de düzenlenen hazırlık turnuvasında karşılaştığı Onvo Büyükçekmece’ye 93-87 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Denizli’de düzenlenen Anım Hotel Cup’taki ilk maçında Onvo Büyükçekmece’yle karşılaştı.

Maça iyi başlayan Potanın Tarzanları, ikinci periyotta hücumda etkili olamayınca 52-36 Onvo Büyükçekmece’nin üstünlüğü ile soyunma odasına gidildi. Üçüncü ve dördüncü periyotlarda farkı eriten Manisa BBSK skora ortak olsa da karşılaşma 93-87’lik skorla Büyükçekmece’nin üstünlüğüyle sona erdi.

Daron Fatts Russell 19 sayı, 8 asist, Emanuel Terry 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Berkay Sinirlioğlu 6’da 4 üç sayı isabetiyle 14 sayı üretti. İlk kez forma giyen James Anderson ise 13 sayısı ile bir diğer çift haneli skor üreten isim oldu. Sinan Sağlam 7 sayı, Ryan Luther 6 sayı, Kaan Sarıaslan 5 sayı, Mustafa Baki Görür 2 ile Berke Atar da 2’şer sayı ile maçı tamamladı.