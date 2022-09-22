Potanın Tarzanları Bursa'ya mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Frutti Extra Cup Basketbol Turnuvasında son Eurocup finalisti Frutti Extra Bursaspor’a son saniyesine kadar büyük çekişmeye sahne olan maçta 81-78 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - 2022-2023 Süper Lig Sezonu öncesinde Frutti Extra Cup Basketbol Turnuvasına katılan Potanın Tarzanları, ilk maçında ev sahibi Frutti Extra Bursaspor ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti. Maçın ilk saniyesinden son saniyesine kadar oyundan düşmeyen yeşil-beyazlı ekip mücadelesiyle alkış aldı. Dengeli geçen ilk periyodun ardından 20-17’lik skorla Frutti Extra Bursaspor üstünlüğü oluştu. İkinci periyotta rakip takım farkı açsa da Potanın Tarzanları son anlarda oyuna ağırlığını koydu. Etkili savunmanın ardından bulunan kolay basketler sonrasında farkı kapatan yeşil-beyazlı ekip, soyunma odasına 41-38’lik skorla geride gitti.

Manisa BBSK, mücadeleci oyun kimliği ile rakibinin her hamlesine karşılık verdi.

Final periyodunda 13 sayı farkla geriye düşmesine rağmen hiçbir an geri adım atmayan Potanın Tarzanları, maçı son topa taşımayı başardı. Ortaya konan mücadele taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Karşılaşma 81-78’lik skorla Frutti Extra Bursaspor’un üstünlüğü ile bitti.