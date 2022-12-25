Potanın Tarzanları bugünkü Bahçeşehir karşılaşmasına hazır

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 12’nci hafta maçında evinde İstanbul temsilcisi Bahçeşehir Kolejini ağırlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Hakan Demir yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 12’nci hafta maçında evinde İstanbul temsilcisi Bahçeşehir Kolejini ağırlayacak.

Karşılaşma, bugün (25 Aralık Pazar) saat 15.30’da oynanacak.

Başantrenör Hakan Demir yönetiminde hafta boyunca yapılan antrenman programı ile maçın hazırlıkları tamamlandı. Yeni transferlerden İlkan Karaman, Ricky Tarrant ve Troy Selim Şav da antrenmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, “Evimizde ligimizin iyi takımlarından Bahçeşehir Kolejini ağırlayacağız. Bu ligde kolay maç olmadığını her hafta görüyoruz. Bahçeşehir Koleji karşısında galip gelerek bir çıkış trendi yakalamayı hedefliyoruz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız da bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Biz, bu önemli maçta tüm taraftarlarımızı ve Manisalı hemşehrilerimizi takımımızı desteklemeye davet ediyoruz” dedi.