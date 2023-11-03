Potanın Tarzanları Beşiktaş maçına hazır

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 6’ncı hafta maçında 4 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da deplasmanda oynayacağı Beşiktaş Emlakjet maçının hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 6’ncı hafta maçında Potanın Tarzanları, Beşiktaş Emlakjet ile 4 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da karşılaşacak.

Akatlar Arena’da oynanacak maçın hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde tamamlayan yeşil-beyazlı takım hücum ve savunma setleri üzerinde çalıştı. Tedavi süreçleri devam eden John Roberson ve Sinan Sağlam ise kadroda yer almıyor.