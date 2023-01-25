Potanın Tarzanları Beşiktaş'a konuk olacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 17’nci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet’e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, evinde üst üste kazandığı iki maçın ardından 17’nci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet ile deplasmanda karşılaşacak.

29 Ocak Pazar günü saat 15.30’da Akatlar’da oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına Başantrenör Hakan Demir yönetiminde başlayan yeşil-beyazlı takım günü çift idmanla tamamladı. Geçtiğimiz hafta burnuna aldığı darbe nedeniyle Pınar Karşıyaka karşısında forma giyemeyen Evan Bruinsma da maske ile antrenmana çıktı. Potanın Tarzanları ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 73-66’lık skorla kazanmıştı.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da, hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çaylan, “Son 4 karşılaşmamızdan 3 galibiyet alarak önemli bir çıkış yakaladık. Yeni hocamızla birlikte yeni bir oyun sistemi oturtarak daha sert savunma yapmaya başladık. Bu da sahadaki oyunumuza ve aldığımız skorlara olumlu bir şekilde yansıdı. Pazar günü de Beşiktaş Emlakjet’e karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Siyah-beyazlı ekip de yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirse de biz ilk yarıdaki maç gibi bu maçı da kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.