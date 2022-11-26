Potanın Tarzanları Başkan Ergün'le buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımını yemekte ağırladı. Başkan Ergün, başta hafta sonu oynanacak Anadolu Efes maçı olmak üzere sezonun geri kalan maçlarında teknik ekip ve oyunculara başarılar diledi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Programda, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Kadayıfçılar, Engin Anlı, Özcan Nalbantlar, Gökmen Aytaç, Ali Can Vatansever, Metin Memiş de yer aldı. Başkan Ergün, oyuncular ile tek tek ilgilenerek, Pazar günü saat 15.30’da oynanacak Anadolu Efes maçında başarılar diledi. Manisa tarihinde geçen sezon basketbol branşında bir ilki yaşayarak Süper Lig’e çıktıklarını söyleyen Başkan Ergün, uzun yıllar boyunca Süper Lig’de her geçen gün gelişen ve büyüyen Manisa’yı temsil edeceklerine inancının tam olduğunu belirtti.