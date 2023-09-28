Potanın Tarzanları, Bahçeşehir'e kilitlendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 29 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Manisa’da oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçının taktik hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu açılış maçında Bahçeşehir Koleji maçının hazırlıklarını tamamladı. 29 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak maça kilitlenen yeşil-beyazlı takım, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Haydi Manisa! Özlenen an geldi.
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Potanın Tarzanları, 29 Eylül’de oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçının ardından 4 ve 5 Ekim tarihlerinde FİBA Europe Cup ön elemesinde Porto ve Optibet Nevezis’i Manisa’da ağırlayacak. Yeşil-beyazlı takım 8 Ekim’de İstanbul’da Galatasaray NEF ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı takım bir haftada 4 resmi maç oynayarak sezona hızlı bir giriş yapacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|5
|15
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Rizespor
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|10
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|18
|3. Barcelona
|7
|17
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Real Sociedad
|7
|12
|6. Rayo Vallecano
|7
|11
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|7
|8
|11. Real Betis
|6
|8
|12. Sevilla
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Villarreal
|7
|7
|15. Mallorca
|7
|6
|16. Deportivo Alaves
|6
|6
|17. Las Palmas
|7
|5
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|7
|2