Potanın Tarzanları Bahçeşehir'e hazır

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 27’nci hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı şut idmanının ardından tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) son haftalara girilirken Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 27’inci hafta maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Hakan Demir yönetiminde hazırlıklarına devam eden Potanın Tarzanları maç günü yaptığı şut antrenmanı ile hazırlıklarını tamamladı. Haftanın kapanış maçında rakibini mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak isteyen yeşil-beyazlı takım maça tam konsantre oldu.



Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Ligde normal sezonun neredeyse sonuna geldik. Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda karşılaşıyoruz. Manisa’da oynadığımız maçta uzatmalarda kaybettiğimiz rakibimizi deplasmanda mağlup etmek hedefindeyiz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız karşılaşmaya çok iyi bir şekilde hazırlandı. Süper Lig’e renk katmaya ve kalıcı olmaya geldik” dedi.