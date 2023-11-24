Potanın Tarzanları Avrupa’yı salladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, ilk kez çıktığı Avrupa sahnesinde ortaya koyduğu performansla FIBA Europe Cup’ta adını son 16’ya yazdırdı. Grubunda oynadığı 6 maçın 5’ini kazanarak Avrupa’yı sallayan Potanın Tarzanları ülkemizin gururu oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, yakaladığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi’nde ortaya koyduğu performansla FIBA Europe Cup’a katılma vizesi alan Tarzanlar başarıdan başarıya koşuyor.

Tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa Kupası’na da fırtına gibi bir başlangıç yapan yeşil-beyazlı takım, ön eleme dahil oynadığı 8 maçın 7’sini kazandı.

FC Porto, Bakken Bears, Norrkoping Dolphins ile ana tabloda E grubunda mücadele eden Tarzanlar, oynadığı 6 maçın 5’ini kazanarak lider olarak son 16 takım arasına kaldı. Avrupa’yı sallayan yeşil-beyazlı takım ülkemizin gururu oldu.

Ortaya koyduğu doğru yapılanma sonrasında sportif anlamda başarıyı yakalayan Potanın Tarzanlarının yaşattığı gururun yanında Manisa’nın tanıtımına da büyük katkı sağladı. Manisalı basketbol severler de maçlar hafta içi olmasına rağmen salonu doldurarak hem başarıya ortak oldular hem de takımlarına son ana kadar destek verdiler.

RAKİPLER VE FİKSTÜR DE BELLİ OLDU

İlk grup aşamasını lider olarak tamamlayıp, bir üst tura yükselen Tarzanlar, M grubunda yer aldı. Manisa BBSK’nın rakipleri ise İspanya’dan Zaragoza, Çekya’dan Era Nymburk ve Fransa’dan Gravelines Dunkerque oldu.

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