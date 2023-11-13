Potanın Tarzanları Avrupa'ya konsantre oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, FIBA Europe Cup’ta grubundaki 5’inci maçta 15 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.00’de deplasmanda İsveç temsilcisi Norrkoping ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. MANİSA (İGFA) - FIBA Europe Cup’ta ülkemizi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, E grubundaki 5’inci maçında Norrkoping Dolphins ile oynayacak. 15 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.00’de oynanacak mücadelenin hazırlıklarına Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde başlayan yeşil-beyazlı takımın geride kalan 4 maçta, 3 galibiyeti bulunuyor.

Potanın Tarzanları Norrkoping’e karşı evinde oynadığı ilk maçı 79-52’lik skorla kazanmıştı. Tarzanlar’da tedavi süreçleri devam eden John Roberson, Daron Fatts Russell ile Sinan Sağlam bu maçta da forma giyemeyecek.