Potanın Tarzanları Avrupa sınavında

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, FIBA Europe Cup’ta Bakken Bears ile oynayacağı ilk maçta Danimarka’da parkeye çıkıyor. 18 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.30’da oynanacakMANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup E Grubundaki ilk maçına çıkıyor. Yeşil-beyazlı takım, Bakken Bears ile 18 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 19.30’da karşılaşacak.

Mücadele FIBA’nın Youtube kanalından da canlı yayınlanacak. Tarihindeki ilk Avrupa Kupası macerasına bu sezon başlayan Tarzanlar, eleme turundaki ilk iki maçında Nevezis ve Porto’yu mağlup etmiş ve iyi bir başlangıç yapmıştı.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, Bakken maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Ana tabloya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Güçlü, mental olarak sağlam ve derin bir kadroya sahibiz. Manisa’mızı ve ülke basketbolunu Avrupa Arenasında en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bakken maçımıza da galibiyet parolasıyla hazırlandık. Ayrıca, ana tablodaki ilk karşılaşmamızı taraftarlarımız FIBA’nın Youtube kanalından takip edebilirler” dedi.