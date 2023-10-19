Potanın Tarzanları, Avrupa'dan galibiyetle dönüyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup E Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Bakken Bears'ı 82-76 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı, Kulüp Başkanı Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Pekçetin ile Ali Caner Vatansever de tribünde takip ederken, ilk periyot yeşil-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi.İlk yarıyı da 43-42 önde kapatan devre sonunda Emanuel Terry 17 sayısı ile hücumda yıldızlaştı. Üçüncü periyodun da dengeli bir oyuna sahne olduğu maçta final periyoduna girlirken 62-60'lık skorla yeşil-beyazlı takımın üstünlüğü vardı.

Skorun hiç kopmadığı mücadelede taktik serbest atışlarda hata yapmayan Fatts Russell ile karşılaşmadan Potanın Tarzanları, 82-76 galip ayrıldı.

Emanuel Terry 21 sayı, 7 ribaunt, James Anderson 14 sayı, Daron Fatts Russell 12 sayı, Pako Cruz 10 sayı, Ryan Luther 9 sayı, John Roberson 7 sayı, Ayberk Olmaz 5 sayı, Dorukhan Engindeniz 2 sayı ile maçı tamamladı.