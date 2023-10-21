Potanın Tarzanları Avrupa'da boy gösterecek

Potanın Tarzanlarının, 25 Ekim Çarşamba günü Norrkoping ile Manisa’da oynayacağı FIBA Europe Cup maçının biletleri satışa çıktı.MANİSA (İGFA) - Cumhuriyet Bayramının 100’üncü yıl dönümünün kutlanacağı haftaya denk gelen maç için yeşil-beyazlı takımdan anlamlı bir çağrı da geldi. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Tribünleri kıpkırmızı dolduruyoruz, Muradiye'de buluşuyoruz!” denildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 25 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da İsveç temsilcisi Norrkoping Dolphins’i Manisa’da ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri de Passo.com üzerinden satışa çıkarken, kulübün resmî sosyal medya hesaplarından anlamlı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağımız haftada çarşamba 19.00’da Norrkoping Dolphins'i ağırlıyoruz! Tribünleri kıpkırmızı dolduruyoruz, Muradiye'de buluşuyoruz! Karşılaşmanın biletleri Passo’da satışta!” denildi.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız haftada Norrkoping’i evimizde ağırlayacağız. Bu önemli maça daha da anlam katan Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu da tribünde yaşayacağız. Taraftarlarımızı Muradiye’de al bayrağımızın rengiyle aramızda görmek istiyoruz” dedi.