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Potanın Tarzanları antrenmanlarını sürdürüyor

SPOR 21.08.2023, 11:49
Potanın Tarzanları antrenmanlarını sürdürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, antrenmanlara devam ediyor.MANİSA (İGFA) -  Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takım tempoyu da yavaş yavaş artırıyor.

Gerek parkede gerekse de kuvvet antrenmanlarıyla çalışmalarına devam eden Potanın Tarzanları önümüzdeki hafta hazırlık maçlarına da başlayacak. Yeşil-beyazlı takım Antalya’da 1 Eylül’de Monaco, 2 Eylül’de ise Zenit ile karşılaşacak.

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