Potanın Tarzanları Anadolu Efes'le karşılaşacak
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 9’uncu hafta maçında 27 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da Anadolu Efes ile deplasmanda karşılaşacak.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Avrupa’nın önde gelen takımları arasında yer alan ve iki kez Eurolig şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes ile 27 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacak.
Yeşil-beyazlı takım, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maçın hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sakatlıkları devam eden John Roberson, Daron Fatts Russell ile Sinan Sağlam kafilede yer almazken yeşil-beyazlı takımda hedef rakibini deplasmanda mağlup etmek olacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|13
|34
|2. Fenerbahçe
|12
|31
|3. A.Demirspor
|13
|25
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|13
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|13
|18
|9. Hatayspor
|13
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Gaziantep FK
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|14
|14. Sivasspor
|12
|14
|15. Konyaspor
|13
|13
|16. Pendikspor
|12
|13
|17. Alanyaspor
|13
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|13
|29
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|13
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|13
|17
|10. Boluspor
|13
|16
|11. Ahlatçı Çorum FK
|13
|15
|12. Adanaspor
|13
|15
|13. Manisa FK
|12
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|12
|11
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. Newcastle
|13
|23
|7. Brighton
|13
|22
|8. M. United
|12
|21
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Chelsea
|13
|16
|11. Brentford
|13
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Nottingham Forest
|13
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Getafe
|14
|19
|9. Rayo Vallecano
|14
|19
|10. Valencia
|14
|19
|11. Las Palmas
|13
|18
|12. Deportivo Alaves
|14
|15
|13. Osasuna
|13
|14
|14. Sevilla
|12
|12
|15. Villarreal
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|13
|9
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|14
|3