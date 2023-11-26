Potanın Tarzanları Anadolu Efes'le karşılaşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 9’uncu hafta maçında 27 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da Anadolu Efes ile deplasmanda karşılaşacak.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Avrupa’nın önde gelen takımları arasında yer alan ve iki kez Eurolig şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes ile 27 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacak.

Yeşil-beyazlı takım, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maçın hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sakatlıkları devam eden John Roberson, Daron Fatts Russell ile Sinan Sağlam kafilede yer almazken yeşil-beyazlı takımda hedef rakibini deplasmanda mağlup etmek olacak.