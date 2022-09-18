Potanın Tarzanları Aliağa'ya yenik düştü

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Ege Cup’ın son maçında ev sahibi Aliağa Petkimspor’a 67-65 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - ING Basketbol Ligi (BSL) öncesi Ege Cup 2022 hazırlık turnuvasında mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ikinci maçında ev sahibi Aliağa Petkimspor ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da tribünde takip etti. Karşılaşmanın başında Pako Cruz ile hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Potanın Tarzanları, periyodu 19-12 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında da etkili oynayan yeşil-beyazlı ekip, son anlarda rakibinin sayılarına engel olamasa da soyunma odasına 36-32 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de etkili olan Manisa BBSK, final periyoduna 52-51’lik skorla üstün giden taraf oldu. Final periyodunun büyük bölümünde skor üstünlüğünü elinde tutan yeşil-beyazlılar son anlarda hücumda etkili bir oyun ortaya koyamayınca son saniye basketiyle karşılaşmadan 67-65 mağlup ayrıldı.

Potanın Tarzanlarında ürettiği 14 sayıyla Pako Cruz takımının en skorer ismi oldu. Erdi Gülaslan 11 sayı, 4 ribaunt, 3 asisti ile etkili bir performans ortaya koydu.

Mustafa Baki Görür 7 sayı, Berkay Sinirlioğlu 6 sayı, 4 asist, John Roberson 6 sayı, Tolga Kaan Birer ve Yiğit Baran Sarıkaya 5’er sayı, Evan Bruinsma 4 sayı, Acar Şen 3 sayı, OD Anosike ve Ata Kahraman da maçı 2 sayılık performans ile noktaladı.