Potanın Tarzanları Aliağa'ya mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 22’nci hafta maçında Aliağa Petkim’e 106-90 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 22’nci hafta maçında Aliağa Petkim’i evinde ağırladı.

Mücadeleyi; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa İl Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da tribünde takip etti.

İlk periyot iki takım da skor bulmakta zorlanmazken 27-25’lik skorla Manisa BBSK üstünlüğü oluştu. Devre arasına ise 56-41 ile Aliağa Petkim önde girdi. Üçüncü periyoda baskılı başlayan Potanın Tarzanları, farkı tek haneye indirmeyi başarsa da final periyoduna 78-66’lık skorla konuk takım önde girdi. Mücadelenin sonunda ise Aliağa 106-90’lık skorla karşılamayı önde kapattı.

Pako Cruz 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Fatts Russell 22 sayı, 6 asist, Emanuel Terry 21 sayı, 8 ribaunt, James Anderson 10 sayı, Mustafa Baki Görür ve John Roberson 5’er sayı, Ege Arar da 4 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.