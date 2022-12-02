Potanın Tarzanları Aliağa'ya hazırlanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 9’ncu hafta maçında İzmir temsilcisi Aliağa Petkim ile karşılaşacak olan Manisa BBSK, Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) Aliağa Petkim maçı hazırlıklarına Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Günü çift idman ile kapatan yeşil-beyazlı ekip ilk olarak sabah saatlerinde kuvvet antrenmanı yaptı.

Akşam ise hücum setleri üzerinde durulan antrenmanda oyuncuların hırslı yapısı dikkat çekti.