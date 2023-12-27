Potanın Tarzanları 29 Aralık’a hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 29 Aralık Cuma günü saat 20.30’da oynayacağı Çağdaş Bodrum Spor mücadelesine tüm taraftarlarını davet etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 14’üncü hafta maçında Ege Derbisinde Çağdaş Bodrum Spor’u Muradiye Spor Salonu’nda konuk edecek. Yeşil-beyazlı takım, bu sezon taraftarlarının da desteğiyle Türk Telekom ve Bursaspor gibi önemli takımları mağlup etmeyi başardı.

Play-off yolunda büyük öneme sahip olan ve 29 Aralık Cuma günü saat 20.30’da oynanacak mücadeleye tüm Manisalılar davet edildi.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Taraftarlarımızın desteği gücümüze güç katıyor. Bizi son topa kadar destekleyen ve adeta 6. adam olarak parkeye etki eden taraftarlarımızı Ege Derbisinde oynayacağımız Bodrumspor maçımıza da davet ediyorum. Geçtiğimiz hafta Büyükçekmece karşısında kendi adımıza sezonun en kötü mücadelesine imza attık. Ama bu uzun bir maraton ve elbet böyle maçlar da oynayacağız. Ancak biz ayağa kalkmasını çok iyi bilen bir takımız. Sezon sonunda hedeflediğimiz noktaya taraftarlarımızın, Manisalıların desteğiyle hep birlikte geleceğimize yürekten inanıyorum. Cuma günü Muradiye Spor Salonu’nda boş koltuk kalmasın. 2023’e güzel bir veda, yeni yıla yeni bir zaferle merhaba diyelim” dedi.