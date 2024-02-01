Potanın Tarzanları 2. turda kupaya veda etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, FIBA Europe Cup M grubu 5’inci maçında ERA Nymburk’a 69-55 kaybederek kupaya 2. Turda veda etti.MANİSA (İGFA )- Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, FIBA Europe Cup’ta M grubu 5’inci maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk’u, Muradiye Spor Salonu’nda konuk etti.

Mücadeleyi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve çok sayı da protokol üyesi takip etti.

İlk yarıda iki takımda düşük skorda kalırken, ilk periyot 14-12’lik skorla Manisa BBSK’nın üstünlüğü ile geçildi. Soyunma odasına ise 28-27’lik skorla ev sahibi takımın üstünlüğü ile gidildi. Mücadeleden 69-55’lik skorla konuk takım üstün ayrılırken Potanın Tarzanları kupaya ikinci turda veda etti.

SKOR DAĞILIMI

James Anderson 18 sayı, Pako Cruz 9 sayı, Fatts Russell ile Ryan Luther 7’şer sayı, Emanuel Terry 6 sayı, Ege Arar 4 sayı, Mustafa Baki Görür ve Barış Çağan Özkan da 2 sayı ile maçı tamamladı.