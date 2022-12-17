Potanın Efeleri Halkbank önünde

Bursa Büyükşehir Belediyespor ilkyarının son maçında sahasında Halkbank’la karşılaşacakBURSA (İGFA) - AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu ilkyarının son haftasında bugün sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, lider Halkbank ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 yenilgisi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, tek yenilgisi bulunan Halkbank ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00 başlayacak karşılaşmada İsmail Yıldırım başhakem, Ahmet Oğuzhan Ünal ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabaka misli.com mobil ve Misli TV Youtube’dan yayınlanacak.