Potada yarıyıl kombineleri satışta

Yeni yılda sahasında birbirinden önemli maçlara ev sahipliği yapacak olan Tofaş Basketbol Takımı’nın 2023-2024 sezonu yarıyıl kombineleri satışa çıktBURSA (İGFA) -Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadelesine devam eden TOFAŞ’ta 2023-2024 sezonu yarıyıl kombineleri satışa çıktı.

Yeni yılda sahasında birbirinden önemli mücadelelere çıkacak olan Mavi Yeşilliler, sezonun kalan bölümü için de Bursalı basketbol severlerin desteğini beklerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak tüm iç saha maçlarını kapsayan Tofaş Basketbol Yarıyıl Kombineleri çok özel fiyatlarla Biletix.com’dan online olarak satışa sunuldu.

2023-2024 SEZONU YARIYIL KOMBİNE KART FİYATLARI;

Sezon başı Yarıyıl

POTA ARKASI : 1.000,00 ₺ 600,00 ₺

KÖŞE TRİBÜN : 1.250,00 ₺ 750,00 ₺

NORMAL TRİBÜN : 1.500,00 ₺ 900,00 ₺

ÇEKME TRİBÜN : 2.500,00 ₺ 1.500,00 ₺

VIP 2 : 3.000,00 ₺ 1.800,00 ₺

VIP 1 : 5.000,00 ₺ 3.000,00 ₺