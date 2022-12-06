Potada tekerlekli sandalyenin galibi Malatya oldu

Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Engelsiz Gaziantep Spor Kulübü basketbol takımını 62-61’lik skorla mağlup etti.MALATYA (İGFA) -Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı, ligin 2. haftasında Engelsiz Gaziantep Spor Kulübü Basketbol Takımını konuk etti.

İnönü Üniversitesi kampüsü spor salonunda oynanan, başhakem Ali Yıldırım, 1.yardımcı hakem M. Furkan Korkmaz, 2.yardımcı hakem Fatih Yıldırım’ın yönettiği çekişmeli karşılaşmayı müsabakayı Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı 62-61’lik skorla kazandı.

Karşılaşma öncesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle iki takım sporcularına da Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz ve Kadın Aile Gençlik ve Spor Şube Müdürü Hilal Yıldırım tarafından çiçek takdim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı, Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu 2. Liginin 3. Haftasında deplasmanda İzmir Rehabilitasyon Spor Kulübüne konuk olacak.