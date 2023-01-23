Potada lider değişmedi

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 10.hafta karşılaşmasında Yalova Acarspor karşısında 86-75’lik skorla sahadan galip ayrıldı.KOCAELİ (İGFA) - Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği mücadeleyi Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan protokol tribününden takip etti.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip ilk periyotta 22 sayı kaydederken potasında 11 sayı gördü. İkinci periyotta maçın heyecan dozu artarken deplasman ekibi skoru 43-36’ya getirerek farkı 7’e indirdi. Maçın 3.periyotu kıran kırana geçti.

Sayı düellosu şeklinde geçen 3.periyotun sonunda kopma olmazken her şey final periyoduna kaldı.

Final periyoduna 63-57 skorla 6 sayı avantajla önde giren lider güzel oyunu ile avantajını korudu. Maçın son bölümüne ağırlığını koyan Çayırova temsilcisi farkı çift hanelere yükselterek maçı 86-75 kazandı. Bu sonuçların ardından puanını 19’a yükselten Çayırova Belediyesi zirvede rahat bir nefes aldı.

Çayırova Belediyesi 27 Ocak Cuma günü TBL2 11.hafta karşılaşmasında deplasmanda Teşvikiye Spor Kulübü ile karşılaşacak.