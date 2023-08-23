Potada fikstür çekildi... Tofaş Samsunspor'la karşılaşacak

TOFAŞ Basketbol Takımımız, 29 Eylül-2 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Samsunspor ile evinde karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (TBSL) 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen yeni sezon kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katılırken; TOFAŞ Spor Kulübü’nü Genel Menajer Tolga Öngören ve A Takım Menajeri Ferhat Şoför temsil etti. Çekilen kura çekimi sonucu TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezona sahasında oynayacağı Samsunspor maçıyla açacak. Ligde ilk hafta karşılaşmaları 29 Eylül-2 Ekim 2023 tarihleri arasında oynanacak.

Yeni sezon fikstür çekiminin yayıncı kuruluş beIN Sports’ta değerlendirmelerde bulunan TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajer Tolga Öngören, şu ifadeleri kullandı; “2023-2024 Sezonu öncesinde kadromuzu yeniledik. Sezona 7 yabancıyla başlıyoruz. 7 Yabancıyla başlamamızın sebebi Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde olabildiğince sonuna kadar gitmek istiyoruz. Takım antrenmanlarımızın 2 haftasındayız. Karakter olarak, yetenek olarak Koçumuz Orhun Ene’nin istediği seviyede oyuncular. Bu sezonki Türk kadromuza da çok güveniyoruz. Buraya ekleme de yapabiliriz ama şu an bir ihtiyaç duymadık. Özgür Cengiz, Batın Tuna, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim, Ege Demir, Tevfik Akdamar.. Biz bu arkadaşlarımıza güveniyoruz. Özellikle Berke’nin UCLA tercihinden sonra Ege Demir ve Özgür Cengiz başta olmak üzere hepsini tekrar biz ortaya çıkarmak ve sorumluluklar vermek istiyoruz. Sezon içindeki bireysel ve takım olarak gelişimimiz sezonu nerede bitireceğimize ait çok güzel bir yol çizecek bize. Ne olursa olsun sezonu nerede bitirirsek bitirelim Türk basketbolunun yeniden heyecanla bakacağı ve basketbolumuza hizmet edecek yeni yüzler çıkaracağız biz tekrar. Bireysel Gelişim çalışmalarına inanan bir kulübüz. Uzun yıllardır da Bireysel Gelişim Departmanı var kulübümüzde Samir Seleskovic’in başında olduğu. Mehmet Okur bizim eski oyuncumuz, Milli Takım programı sonrası böyle bir zamanı vardı. TOFAŞ’ta çok önemli işler yaptı, belki de basketbol hayatındaki en önemli kırılma noktası TOFAŞ’a gelmesi ve buradaki çıkışıdır. Kabul etti, çok sevindik. Hazırlık döneminde 1 ay bizimle olacak" diye konuştu.

Ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Darüşşafaka Lassa – Beşiktaş

Türk Telekom – Bursaspor İnfo Yatırım

Anadolu Efes – Onvo Büyükçekmece Basketbol

Fenerbahçe Beko – Çağdaş Bodrum Spor

Aliağa Petkim Spor – Pınar Karşıyaka

Manisa Büyükşehir Belediyespor – Bahçeşehir Koleji

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Galatasaray Nef

Tofaş – Samsunspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu fikstürüne ulaşmak için tıklayınız.