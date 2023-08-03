Potada Cevat Soydaş Turnuvası ile 23'üncü buluşma Eylül'de

Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bu yıl; Bahçeşehir Koleji, Bursaspor İnfo Yatırım, Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa ve Galatasaray NEF’in katılımıyla 20-23 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası her yıl olduğu gibi bu yıl da spor severlere sezon öncesinde basketbol şöleni yaşatacak.

Bu yıl 23.’sü düzenlencek turnuvada karşılaşmalar 20-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş’ın anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyona bu yıl ev sahibi TOFAŞ'ın yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Bursaspor İnfo Yatırım, Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa ve Galatasaray NEF takımları katılacak. Turnuvanın bilet satış programı ve yayın bilgisiyle ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.