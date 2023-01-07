Potada Bursa derbisi

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 14. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile bugün saat 15.30'da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor’u konuk ediyor. Ligde 6 galibiyet-7 mağlubiyetle 8. sırada yer alan ve evinde kazanarak yoluna devam etmek isteyen Mavi Yeşilliler, parkeden galibiyetle ayrılarak ilk yarının son haftalarında Türkiye Kupası’na katılabilmek için ilk 8’deki yerini korumayı hedeflerken, Dusan Alimpijevic yönetimindeki Frutti Extra Bursaspor ise 9 galibiyet-4 mağlubiyet ile 4. sırada bulunuyor.

Bugün oynanacak derbi mücadele saat 15.30’da başlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde ilk yarının son haftasında 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji’yle karşılaşacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in serisi ikinci maçında ise 10 Ocak Salı günü evinde AEK B.C. ile kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak.