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Potada 14. hafta maçı biletleri satışta

SPOR 21.12.2023, 16:54
Potada 14. hafta maçı biletleri satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 29 Aralık Cuma günü saat 20.30’da Bahçeşehir Koleji ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonunun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlamayı hedefleyen TOFAŞ, 14. hafta karşılaşmasında 29 Aralık Cuma günü saat 20.30’da evinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Ligde sahasında oynadığı son 3 maçı da kazanan Mavi Yeşilliler, taraftarının desteğiyle bu seriyi sürdürmeyi hedeflerken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmasının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu.

Maç günü salon bilet gişesi ise saat 13.30’dan itibaren açık olacak.

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