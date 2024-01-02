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Play-In serisinin ilk maçında galibiyet sevinci

SPOR 02.01.2024, 22:48
Play-In serisinin ilk maçında galibiyet sevinci

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK mateco’yı deplasmanda 63-95 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 9 Ocak’ta Bursa’da.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League (BCL) play-in eleme turu serisinde TOFAŞ, Yunanistan temsilcisi PAOK mateco’ya konuk oldu. PAOK Sports Arena’da oynanan serinin ilk maçına Cassius Winston, Marcus Denmon, Caleb Homesley, J.J. O'Brien, Austin Wiley beşiyle başlayan Bursa ekibi, maçın başında Caleb Homesley ve J. J. O’Brien’ın sayılarıyla 7-0’lık seri buldu.

J. J. O’Brien, Austin Wiley ve Caleb Homesley’ın basketleri 5. dakikada farkı çift hanelere (5-15) çıkarırken, rakip sayılarına Cassius Winston, Luke Maye ve Zeljko Sakic ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, Cassius Winston’ın turnike basketiyle ilk çeyreği 12-27 önde kapattı.

İkinci periyoda da Zeljko Sakic’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Marcus Denmon’ın skor katkısıyla 14. dakikada farkı 22 sayıya çıkardı: 16-38. Austin Wiley, J. J. O’Brien ve Cassius Winston ile skor üretmeye devam eden konuk takım, 17.30’da farkı bu kez 29’a (20-49) yükseltirken, Cassius Winston ve Austin Wiley’nin basketleriyle ilk yarı 26-53 TOFAŞ üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü çeyreğe de iyi bir başlangıç yapan Bursa ekibi, J. J. O’Brien’ın üçlüğü sonrası Austin Wiley, J. J. O’Brien, Cassius Winston ile skor bulmaya devam etti. J. J. O’Brien ile bir üçlük daha bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, iyi oyununu Luke Maye, Zeljko Sakic ve Marcus Denmon’ın sayılarıyla devam ettirerek son çeyreğe 42-77 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen TOFAŞ, Zeljko Sakic ve Luke Maye’in basketleriyle 31.30’da farkı 40’a çıkarırken (42-82), bu bölümde 8-0’lık seri bulan ev sahibi takım, 34. dakikada skoru 50-82’ye taşısa da kalan bölümde Austin Wiley, Marcus Denmon, Zeljko Sakic, Cassius Winston ve Tevfik Akdamar ile sayılar bulmaya devam eden Bursa temsilcisi, parkeden 63-95 galip ayrıldı.

PAOK deplasmanında TOFAŞ’ta yeni transfer Marcus Denmon 21 sayı-5 ribaund-3 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Cassius Winston 17 sayı; J.J. O’Brien 15 sayı; Austin Wiley 12 sayı ve Zeljko Sakic 11 sayı kaydetti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmayı hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, 1-0 öne geçtiği seride ikinci maçı 9 Ocak Salı günü evinde oynayacak.

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