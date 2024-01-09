Play-in eleme turunda seri eşitlendi

TOFAŞ Basketbol Takımı, Yunanistan temsilcisi PAOK mateco ile oynadığı ikinci maçta sahasında iki uzatma sonucu 87-88 mağlup olunca Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turunda seri 1-1 eşitlendi.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League (BCL) play-in eleme turu serisinin ikinci maçında TOFAŞ, PAOK mateco’yu ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Marcus Denmon, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Bursa ekibi, maça Austin Wiley ve Marcus Denmon’ın sayılarıyla hızlı başlayarak 3. dakikada 10-6 öne geçti. Rakip takım bu bölümde bulduğu 5-0’lık seri ile 10-11 üstünlüğü sağlasa da Austin Wiley’in basketiyle yeniden öne geçen Mavi Yeşilliler, J.J. O’Brien, Austin Wiley ve Cassius Winston’ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-16 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk 2 dakikasında skor üretemeyen TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Zeljko Sakic ve Austin Wiley ile karşılık verse de 18. dakikada konuk takım farkı 1’e indirdi: 29-28. Çeyrek sonunda Cassius Winston ile sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 32-31 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan taraf ise PAOK mateco oldu. Yunanistan temsilcisi, 22. dakikada 32-35 üstünlüğü sağlarken; Marcus Denmon ve Austin Wiley’in sayıları sonrası 25. dakika 37-37 eşitlikle geçildi. Marcus Denmon’ın üçlüğü sonrası konuk takım, üst üste bulduğu basketlerle 28.20’de farkı çift hanelere (41-51) çıkarırken; çeyrek 44-54 sonuçlandı.

Dördüncü periyodun başında 12 sayıya (44-56) çıkan farkı Marcus Denmon, Austin Wiley, Cassius Winston, J.J. O’Brien’ın sayılarıyla eriten TOFAŞ, Cassius Winston ve Caleb Homesley’in üçlükleri sonrası Marcus Denmon’ın serbest atışlarıyla bitime 5 dakika kala 61-60 üstünlüğü sağladı. Son bölümde iki takım da geri adım atmazken, son 3 dakikaya 62-67 önde giren PAOK mateco karşısında Caleb Homesley ve J.J. O’Brien’ın üçlükleriyle maça tutunan Mavi Yeşilliler, Austin Wiley’in pota altı basketiyle 39. dakikada 70-70 eşitliği sağlasa da son bölümde öne geçme şansını değerlendiremeyince maç bu skorla uzatmaya gitti.

Birinci uzatma bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, Cassius Winston skor katkısıyla bitime 40 saniye kala takımı 78-76 öne geçirse de maç 78-78’lik skorla ikinci kez uzadı. İkinci uzatma bölümüne de J.J. O’Brien’ın sayısıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Luke Maye’in üçlüğü sonrası Marcus Denmon ile karşılık verirken, bitime 1.45 kala durumu 87-88 yaptı. Ancak kalan bölümde bir türlü öne geçme şansı bulamayan TOFAŞ, son topu da değerlendiremeyince parkeden 87-88 mağlup ayrıldı.

PAOK mateco karşısında TOFAŞ’ta Austin Wiley 23 sayı-16 ribaund-2 blok ile oynarken; Cassius Winston 22 sayı; Marcus Denmon 20 sayı üretti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde play-in eleme turu serisine Yunanistan’da 95-63’lük galibiyetle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, saha avantajını taraftarı önünde kullanamadı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu tribünlerini büyük ölçüde dolduran Bursalı basketbol severler, iki uzatma sonunda son topa kadar takımlarına büyük destek verirken, bu sonuçla seride durum 1-1 eşitlendi.

TOP 16’ya kalan tarafı belirleyecek serinin son maçı 16 Ocak Salı günü Selanik’te oynanacak.