Pistte son heyecan Körfez’deydi

AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası’nda sezonun 5. ve son yarışları, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından 02-03 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde organize edildi. ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen hafta sonu, maxi grup ve süper grupta koşulan iki yarışla sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Süper grupta Ülkü Motorsport takımından Metin Çalışkan Opel Corsa OPC ile ilk yarışı birinci, ikinci yarışı ise ikinci sırada tamamlarken, Egemot H2K Racing Team’den Azizhan Kaya ilk yarışı ikinci, ikinci yarışı da birinci olarak tamamladı. İlk yarışın üçüncüsü Egemot H2K Racing Team’den Ömer Şamlı olurken ikinci yarışta da aynı takımdan Berkay Akça podyumu tamamlayan isim oldu.

Maxi Grupta ise Bitci Racing Team AMS’den Seda Kaçan ilk yarışın galibi olurken, pazar günü koşulan ikinci yarışta podyumun ikincilik basamağında yer aldı. Aynı takımdan Barkın Pınar ilk yarışta üçüncülüğü kazanırken, pazar günü damalı bayrağın altından ilk geçen isim oldu. İlk yarışın ikincisi yine aynı takımdan Gökhan Kellecioğlu olurken, ikinci yarışta finişe ulaşamadı. Yarışın takımlar birincisi ise Bitci Racing Team AMS oldu.

Bu yarışın ardından Süper grupta Opel Corsa OPC ile Ülkü Motorsport takımından Metin Çalışkan, maxi grupta ise Audi RS3 LMS ile Bitci Racing Team AMS’den Barkın Pınar şampiyonluklarını matematiksel olarak garantilemiş oldular. AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası puan durumu TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.