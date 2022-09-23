Pist heyecanı İzmir'e taşınıyor

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 24-25 Eylül tarihlerinde İzmir Ülkü Park pistinde organize ediliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun üçüncü pist randevusunda, maxi grupta 10, super grupta da 12 olmak üzere 22 sporcunun mücadele edecek.

24 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da idari ve teknik kontroller ile başlayacak organizasyon, daha sonra antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek. Saat 16.30’da super grup ilk yarışı ve Saat 17:20’da maxi grup ilk yarışları koşulurken, ikinci yarışlar 25 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. super grup ikinci yarışı saat 13.45’te, maxi grup ikinci yarışı ise saat 15.00’da başlayacak ve organizasyon saat 16.00’daki ödül töreni ile sona erecek.