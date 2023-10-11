Philipsen üç etabın da kazananı oldu

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4.gün tamamlandı. 165,3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabını Alpecin Takımı'dan Philipsen kazandı.MUĞLA (İGFA) - 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde koşulan 165.3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabını Alpecin Takımı'ndan Jasper Philipsen 3 saat 50 dakika 17 saniye ile kazandı. Philipsen bu birincilikle Tur'un 3 etabını da kazanmış oldu. Genel Ferdi Klasmanda ise Astana Takımı'ndan Alex Lutsenko birinciliğini korudu.

PHİLİPSEN TOUR DE FRANCE'DA DA YEŞİL MAYO'YU KAZANMIŞTI

İlk iki etabı kazandıktan sonra Babadağ tırmanışında dağılan Tour De France'ın da Yeşil Mayo sahibi Jasper Philipsen yarış öncesi bayağı iddialı konuştu.

Philipsen, "Bu etabı çok iyi tanıyorum. 2 yıl önce bu etapta ilk birinciliğimi almıştım" diyerek etap birinciliğine vurgu yaptı. Philipsen bu etap başlangıcında da Yeşil Mayo'nun sahibi olarak yarışa devam ediyor. Yarınki Marmaris – Bodrum etabında Genel Ferdi Klasman Birincisi olan Alexey Lutsenko Turkuaz Mayo'yu giyecek.

Ekim ayındaki hava normallerinin çok ötesi bir ortamda pedal basan 150 bisikletçi ilk 10 kilometreyi toplu halde geçtiler. Bu kilometreden sonra peloton’da hareketlenmeler başladı. İlk kaçış grubu 35 saniyelik bir fark yaptı. Tempo etabın başlarında fazla yüksek değildi. 31.9'uncu kilometrede gerçekleşecek 3. kategoriden tırmanış prim kapısı için sporcuların yer tutmaya başladığı gözlendi.

Finiş yine Philipsen'in müthiş sprinti ile son buldu. Alpecin Takımı'nın sporcusu son 100 metrede müthiş bir atakla üç etap birinciliğini de kazanmış oldu.

TUR'A YARIN 180.6 KİLOMETRELİK MARMARİS-BODRUM ETABI İLE DEVAM EDİLECEK

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 5. gününde 12 Ekim Perşembe günü 180.6 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabı koşulacak.