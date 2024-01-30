PFDK kararları açıklandı

TFF, PFDK tarafından verilen cezaları açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaları açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre;

Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasında Corendon Alanyaspor Kulübü antrenörü Orhan Çıkırıkçı’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

E-BİLETLERİ BLOKE EDİLDİ

Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Üst Tribün 408 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilirken

aynı maçta Yukatel Adana Demirspor'un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir Üst Tribün 404 ve 405 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. ÇAYKUR RİZASPOR'A CEZA YAĞDI

Çaykur Rizespor –Trabzonspor karşılaşmasında Çaykur Rizespor taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kapalı Deniz Tribün Kapalı Deniz A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Çaykur Rizespor'un akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Deniz Tribün Kapalı Deniz A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Kapalı Deniz Tribün Kapalı Deniz A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Çaykur Rizespor Başkanı İBRAHİM TURGUT’un, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor görevlisi YAVUZ SELİM TURGUT’un, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizesporgörevlisi YAVUZ SELİM TURGUT’un, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor idarecisi FATİH BAKOĞLU’nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor idarecisi FATİH BAKOĞLU’nun, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor kulüp idarecisi RECEPALİ SALCI’nın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor kulüp idarecisi SEMİH FATİH KIZILTAN’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor kulüp idarecisi HASAN YAVUZ BAKIR’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizesporkulüp görevlisi BİRKAN ÖKSÜZ’ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

TRABZONSPOR'A 424 BİN TL CEZA

Trabzonspor’un, Çaykur Rizespor – Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir müsabakada bloke edilmesine,

İstanbulspor'un Galatasaray – İstanbulspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor Sporcusu Mendy Mamadou’nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü’nün, Gaziantep - Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Rams Başakşehir FK’nın, RAMS Başakşehir - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribünü Üst B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada RAMS Başakşehir FK’nın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü idarecisi MURAT YAMAN’ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 38 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE'YE 380 BİN TL PARA CEZASI

Fenerbahçe’nin, RAMS Başakşehir - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ KUZEY ALT E ve KUZEY ÜST E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Siltaş Yapı Pendikspor'un, 23.01.2024 tarihinde Pendik Stadında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu’nun, Siltaş Yapı Pendikspor .- Kasımpaşa A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi.