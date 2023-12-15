PFDK'dan Bursaspor'a ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor'u 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları dolayısıyla para cezası ile cezalandırırken, iki kulüp görevlisine resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı getirdi.BURSA (İGFA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında Bursaspor ile ilgili almış olduğu kararları duyurdu.

TTF'nin resmi internet sitesinde yer alan karara göre; BURSASPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ–BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi SEDAT TOPALOĞLU’nun, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi FETİH YAKUT’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.