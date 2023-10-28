Petkimspor TOFAŞ'ı uzatmada devirdi

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 5. haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor’a uzatmada 107-100 mağlup oldu.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkimspor’a konuk oldu. Enka Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Tolga Geçim, Luke Maye, Ege Demir beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Ege Demir ile buldu. Maçın ilk dakikalarında rakip sayılarına Luke Maye, Tolga Geçim ve Ege Demir ile karşılık veren Bursa temsilcisi, 5. dakikada televizyon molasına 20-12 geride girse de mola dönüşü Caleb Homesley, Luke Maye ve J.J. O’Brien’ın basketleriyle 8-0’lık seri bularak 8. dakikada skoru 20-20 eşitledi. Çeyrek sonunda Zeljko Sakic ile sayılar bulan konuk takım, ilk periyodu 23-24 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de J.J. O’Brien, Zeljko Sakic, Tolga Geçim ve Caleb Homesley’in basketleriyle 10-0’lık seriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 12.20’da farkı 11’e (23-34) çıkarınca rakibin molası geldi. Mola dönüşü J.J. O’Brien ve Luke Maye’in sayıları sonrası Caleb Homesley’in üçlükleriyle farkı arttıran Bursa ekibi, J.J. O’Brien ve Luke Maye’in basketleriyle soyunma odasına 35-52 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe de Luke Maye’in üçlükleriyle hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ, 22.40’ta farkı 19 sayıya çıkardı: 44-63. Bu bölümde rakibin 7-0’lık serisiyle skor 51-63’e gelirken, bu seriye Luke Maye’in üçlüğü son verdi. Rakip sayılarına Celeb Homesley, Cassius Winston ve Ege Demir ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, son çeyreğe 69-75 önde başladı.

Dördüncü periyodun başında Aliağa Petkimspor 4-0’lık başlangıç ile skoru 73-75 yaparken, Caleb Homesley’in basketi sonrası Peyton Eldirge’nin üçlüğüyle durum 78-78 eşitlendi. Luke Maye’in sayılarıyla üstünlüğünü korumaya çalışan TOFAŞ, Ege Demir’in pota altı basketiyle son 6 dakikaya 82-86 önde girerken, bitime 3.45 kala ev sahibi takım David Efianayi’nin üçlüğüyle 89-88 üstünlüğü sağladı. Bitime 1.24 kala skoru 93-89 yapan Petkim karşısında Cassius Winston ve J.J. O’Brien ile skoru eşitleyen TOFAŞ, J.J. O’Brien ile pota altından hücumu değerlendiremeyince maç 93-93 uzatmaya gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan uzatma periyodunda Caleb Homesley, J.J. O’Brien, Luke Maye ve Tolga Geçim’in sayılarıyla 95-98 öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, kalan bölümde rakip sayılarına engel olamayınca parkeden 107-100 mağlup ayrıldı.

Petkimspor deplasmanında TOFAŞ’ta Luke Maye 32 sayı, Caleb Homesley 19 sayı, Ege Demir 13 sayı, J.J. O'Brien 13 sayıyla oynarken; Austin Wiley sakatlığı, Omar Prewitt yabancı kontenjanı nedeniyle forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 5 Kasım Pazar günü saat 20.30’da sahasında Fenerbahçe Beko ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 31 Ekim Salı günü saat 20.00’de evinde Bertram Yachts Derthona ile kozlarını paylaşacak.