Pembe Top 10’uncu yılında Cansu Dere’nin elinden havalandı

Türkiye’de meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 10’uncu kez sahaya indi.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Cansu Dere oldu.

Anadolu Efes SK – Real Madrid karşılaşmasında Pembe Top, hayat kurtaran erken tanı mesajını kadınlara bir kez daha hatırlattı. Anadolu Efesli sporcuların, projenin 10’uncu yılına özel hazırlanan forma ile sahaya çıktığı maç, Cansu Dere’nin Pembe Top ile yaptığı hava atışı ile başladı.

Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesine destek verdiği için mutluluğunu dile getiren başarılı oyuncu Cansu Dere, “Tüm dünyada her yıl 2 milyonu aşkın kadına meme kanseri tanısı konuyor. Tüm kanserler içinde meme kanseri Türkiye’de kadınlarda en çok görülen tür. Meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor ama erken tanı tedavi başarısında hayati rol oynuyor” dedi.