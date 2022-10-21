Pembe Ayna farkındalık için parkede

Memorial Sağlık Grubu’nun, 01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hayata geçirdiği “Pembe Ayna” projesi, bu yıl da toplumsal bilinçlendirme misyonu ile etkinlikleri ile sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Pembe Ayna, Darüşşafaka Basketbol Kulübü oyuncularıyla “parke”de buluşuyor.

Darüşşafakalı basketbolcular, ‘Kendi kendine meme muayenesi için her ay, ayna karşısında 5 dakika yeterli’ diyerek, projeye destek veriyor.

Genellikle sadece kadınlarda ortaya çıktığı düşünülen meme kanseri erkeklerde de yüzde 1 oranında görülüyor ve daha agresif seyirli olabiliyor. Meme kanseri konusunda erkeklerin de çok dikkatli olması ve düzenli kontrollerini yapması önem taşıyor. Pembe Ayna aslında ayna karşısında geçirilecek 5 dakikanın hayat kurtardığını sembolize ediyor.

Pembe Ayna, Darüşşafaka Basketbol-Bakken Beras FIBA Şampiyonlar Ligi maçı fuayesinde de meme kanseri farkındalığına dikkat çekmeye devam etti.