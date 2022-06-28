Pehlivanlardan altın kemer sözü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Antalya’yı temsil edecek Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri ile bir araya gelerek, başarılar diledi. Pehlivanlar, Başkan Böcek’e altın kemer sözü verdi.

ANTALYA (İGFA) – 1-3 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilecek olan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü pehlivanları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek’in manevi oğlum dediği sarı fırtına lakaplı başpehlivan İsmail Balaban başta olmak üzere ASAT Spor Kulübü güreşçilerine başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, “Sizler Türkiye’yi, Antalyamızı temsil ediyorsunuz. Sizleri sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bugünlere getiren kıymetli anne babalarınıza ve antrenörlerinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yolumuz aydınlık olacak, güzel olacak. İnşallah Kırkpınar’da da altın kemer Antalya’mıza gelecektir” dedi.

28 yıllık siyasi hayatında siyaset ile sporu hep ayrı tuttuğunu ifade eden Başkan Böcek, ata sporu güreşe her zaman destek olmaya çalıştığını belirterek, “Sizin başarılarınız gençlere ve çocuklara örnek oluyor. Sizler benim göz bebeğimsiniz. Sizleri çok seviyorum ve çok güveniyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin” ifadelerini kullandı.

Güreşçiler de ata sporuna ve kendilerine verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, altın kemer sözü verdi. Ziyarette, cazgır Emin Ger de Başkan Böcek için mani okudu.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık mücadelesinde Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü’nü İsmail Balaban, Osman Aynur, Turan Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Batu, Cengizhan Şimşek, Şah Ali Kurt, Menderes Saltık, Serkan Serttürk, Süleyman Başar, Mustafa Kemal Karaboğa, Mustafa Taş ve İbrahim Çoraman temsil edecek.