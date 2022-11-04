Pehlivanlar er meydanında

Çorum Kargı Geleneksel Yağlı Güreş Müsabakaları nefes kesti. Bedirhan Efe Koçyiğit teşvik boyda birinci oldu.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Çorum Kargı Geleneksel Yağlı Güreş Müsabakalarını dereceler ile tamamladı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in güreşçilerinden Bedirhan Efe Koçyiğit teşvik boyda birinci, Hasan Güleşen küçük orta boyda ikinci, Kadir Güleşen başaltı boyda ve Hidayet Memiş ise deste küçük boyda üçüncü oldu. Antrenör Seyfettin Karadeniz’i ve güreşçilerini tebrik eden Başkan Esen, Çankırı Belediyesinin amatör spor alanında yetiştirdiği sporcuların farklı yerlerde düzenlenen müsabakalarda Çankırı’nın adını sık sık duyurmalarından memnun olduklarını belirterek, onlara başarılar diledi.