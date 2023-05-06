Pedallar Çanakkale şehitleri için dönüyor

Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen “Çanakkale Şehitleri Saygı Turu” kapsamında 40 sporcu, kahraman şehitlere vefa için yola çıktı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen, “Çanakkale Şehitleri Saygı Turu” kapsamında 40 kişilik bir ekip, Çanakkale’ye doğru yola çıktı. İki gün boyunca pedal çevirecek olan sporcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediye binası önünden uğurlandı. Uğurlama törenine; Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü Başkanı Haluk Karataş ve sporcular katıldı. Ekibin 335 km’lik yolculuğu Silivri, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Malkara, Keşan ve Gelibolu’nun ardından 7 Mayıs Pazar günü Çanakkale Şehitlik Abidesi’nde son bulacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan uğurlama töreninde konuşan Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, “Bu turu düzenlemek bizler için çok değerli. Biz bu maneviyatı, hissiyatı önemsiyoruz. Çünkü Çanakkale’de destan yazan atalarımız bizim bugünkü ruhumuzu oluşturuyor. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türkiye olgusu hepimizin ortak değeri ve bu ortak değer uğruna mücadelemizi sürdürüyoruz ” diyerek sporculara iyi yolculuklar diledi.

Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise, “Bu tur, Çanakkale destanını yazan atalarımıza bir saygı gösterisidir. Çanakkale’de destan yazan atalarımız bize korkusuzluğu, insanlığı ve Türkiye’yi miras bırakmıştır. Bizler de bu kadar güzel bir mirasa saygı gösterisinde bulunmak üzere her yıl vatandaşlarımızdan aldığımız sevgi ve saygıyı yüklenerek bu yolu kat ediyoruz. Bu organizasyonda bize her zaman yardımcı olan Beylikdüzü Belediyesi’ne şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Konuşmaların ardından sporcular alkışlarla Çanakkale’ye uğurlandı.