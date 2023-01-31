Pazaryerispor 'Kick Boks'a damga vurdu

Şanlıurfa’da 22-29 Ocak tarihinde 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Bilecik’i temsil eden Pazaryerispor Kick Boks takımı madalya ile döndü.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Gençler 84 Kg Kick Lingt Contact branşında Pazaryerspor Kick Boks Kulübü sporcusu Efercan Güçlü, elde ettiği galibiyetlerle turnuvada Türkiye üçüncüsü oldu.

Turnuva sonrası sporcuları tebrik eden Kick Boks Bilecik İl Temsilcisi ve antrenörü Fehmi Piliç, turnuvada Bilecik’i temsil eden sporcular Nur Yeliz Us ve Efecan Güçlü’nün iyi mücadele verdiğini söyledi.

Fehmi Piliç, gurur duydukları öğrencilerin emeklerimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadığını belirterek, "Turnuvaya katılmamızda bize destek olan Bilecik Gençlik Ve Spor İl müdürümüz sn Yasin Özdemir’e ve Pazaryeri Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin’e Her maçta olduğu gibi bu maçta da hep arkamda duran Hocam Harun Alan ve kardeşim Veysel Piliç’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.