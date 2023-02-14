Pazarspor'da hedef 5'te 5

Mavi beyazlılar, Rize'de kümede kalma umutlarını diri tutmak için ligde oynayacağı ilk 5 maçta 5 galibiyet alarak umutlarını diri tutmak istiyor.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Mücadele ettiği 2. Lig kırmızı grupta kümede kalma mücadelesi veren Pazarspor, kümede kalma umutlarını diri tutmak için seri galibiyetlere ihtiyacı var.

Şahinler, ligde oynayacağı Kastamonuspor, Ankara Demirspor, Kocaelispor, Kırşehir FK ve Serik Belediyespor maçlarını kazanarak kümede kalma adına avantaj elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Sezonun 2.devresinde takımın başına getirilen Nazmı Gülay, henüz Pazarspor ile galibiyetle tanışamadı.

Gülay nezaretinde 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan mavi-beyazlılar, kalesinde 6 gol görürken rakip ağları 3 kez sarstı. 44 yaşındaki deneyimli teknik adam Kastamonuspor’ u devirerek 3 puan almak için yoğun mesai harcıyor.