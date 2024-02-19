Passolig dönemi bitiyor

Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig takımlarının önümüzdeki sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden bilet satış işlemlerini gerçekleştireceklerini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Kulüpler Birliği Vakfı Trendyol Süper Lig takımlarının önümüzdeki sezon itibariyle bilet satış organizasyonlarını anlaşacakları firmalar üzerinden gerçekleştireceklerini duyurdu.

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5.11 Maddesinin (b) bendi uyarınca elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilir.

Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir.

Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetini haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır.