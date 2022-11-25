Pascal Nouma, Yasin’i hayallerine kavuşturdu

Eski efsane futbolculardan Pascal Nouma, ‘okulunu etkilemesin’ diye ailesi tarafından futbol oynamasına izin verilmeyen 11 yaşındaki Yasin’i evinde ziyaret etti. Pascal Nouma, Yasin’den derslerine çok çalışma sözü alıp genç futbolcunun çim sahalara dönmesi için de ailesini ikna etti.BALIKESİR (İGFA) - Eski efsane futbolculardan Pascal Nouma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Ligi programına katılmak için Balıkesir’e geldi. Pascal Nouma, Mahalle Ligi programında söz alan 11 yaşındaki Yasin Aras’ın, futbolcu olma hayali kurduğunu ancak ailesi tarafından izin verilmediğini açıklaması üzerine hayallerine yeniden kavuşması için baba Mustafa Aras ile iletişime geçti. Futbol yeteneği hakkında kendisine bilgi verilen Pascal Nouma, Dursunbey Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Dursunbey Belediyespor’da futbol oynayan 11 yaşındaki Yasin Aras’ı Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül ile birlikte Dursunbey’deki evinde ziyaret etti.

Genç futbolcunun babası Mustafa Aras, okulunu etkilememesi için Yasin Aras’ı futbola göndermeme kararı aldığını söyledi. Bunun üzerine baba Mustafa Aras ile tanışan Pascal Nouma, “Ben kendim de sokaklardan geldim buralara kadar. İnsan uyurken futbolu düşünüyor kalkınca futbolu düşünüyor. Okul tabi ki önemli, ben de okula gittim. Senin oğlan 19 yaşına gelince profesyonel bir futbolcu olur” diyerek aileyi motive etti.

Yasin’in yakışıklı, zeki, tam bir altın ve bomba olduğunu söyleyen Pascal Nouma, Yasin’e ‘Sen profesyonel futbolcu olmak ister misin’ diye sordu. Yasin’in de ‘çok istiyorum” demesi üzerine Baba Mustafa Aras’ta Yasin’i Futbol’a yeniden gönderme sözü verdi. Pascal Nouma, bu sözlerin üzerine ‘ilk profesyonel maçında ben de senin menajerin olacağım’ diyerek söz verdi.