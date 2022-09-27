PAŞADER'den efsaneli açılış

Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği (PAŞADER) Futbol Turnuvası'nın açılışında başlama vuruşunu Bursaspor'un unutulmaz futbolcularından Mehmet Vahap Çeki ve Mustafakemalpaşaspor'un efsane kaptanı Can Ferik yaptı.NEV Sağlık Grubu katkılarıyla düzenlenen PAŞADER 30. Yıl Futbol Turnuvası, Gençler, Masterlar, Yıldızlar ve Minikler olmak üzere 4 farklı kategoride toplam 32 takımın katılımıyla başladı.

Gençler, Masterlar, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde yer alan takımların şampiyonluk mücadelesi turnuvanın başlama vuruşunu PAŞADER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, NEV Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sahip Keçici ile Bursa ve Mustakemalpaşa futbolunun unutulmaz isimleri Mehmet Vahap Çeki ve Can Ferik Yaptı.

Turnuvanın Altınsaban Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Gümüş, pandemi nedeniyle ara verilen organizasyonun bu yıl 4 farklı kategoriye taşındığını belirterek "Turnuvamızdan elde edilecek gelir Mustafakemalpaşalı ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin burslarına aktarılıyor. Destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Derneğimizin 30. yılında bu yıl farklı bir turnuva düzenliyoruz. İnşallah güzel bir final programıyla da taçlandırmayı hedefliyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, kazananın Mustafakemalpaşalılar olmasını diliyorum" dedi.

4 farklı kategorideki takımların Altınsaban 1 ve2, Fatih ve Çiftehavuzlar Halı Sahaları'nda mücadele ettiği organizasyonun final programı Merinos Stadı'nda yapılacak.

"7'den 70'e Futbol" ve "Sen de hayallere dokun sen de Mustafakemalpaşalı bir üniversite öğrencisinin öğrenimine katkıda bulun" parolasıyla düzenlenen turnuvadan elde edilen gelir öğrencilerin burs ihtiyacına aktarılacak.