Para Halterci Nazmiye Muratlı için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda 45 kiloda altın madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan Nazmiye Muratlı için tebrik mesajı yayımladı.MISIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda 45 kiloda altın madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan Nazmiye Muratlı’yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mısır’ın Sharm El Sheikh şehrinde gerçekleşen Para Halter Dünya Kupası’nda 45 kilo kadınlarda mücadele eden Nazmiye Muratlı, 100 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanıp, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde ederek bizleri gururlandırmıştır. Ülkemizi 5. Defa Paralimpik Oyunlarında temsil edecek sporcumuzu tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum.”