Pako Cruz, Potanın Tarzanları'nda sözleşme uzattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, iç transferde Meksikalı yıldız isim Pako Cruz’un sözleşmesini uzattı.MANİSA (İGFA) - 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında iç ve dış transferlere devam eden Potanın Tarzanları, Meksikalı yıldız oyuncusu Pako Cruz ile yeniden anlaştı.

Geçtiğimiz sezonun öne çıkan isimlerinden olan Pako Cruz, 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. 2022-2023 sezonunda 32.2 dakika süre ortalaması ile 16.8 sayı, 2 ribaund ve 2.9 asist istatistiği ile oynayan Cruz, ligin en dominant isimlerinden biri olmuştu. Cruz, 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42.5’lik iyi bir oran yakalamıştı.