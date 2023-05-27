Özlüce Doğa Koleji Türkiye Şampiyonası'nda
TOFAŞ altyapı oyuncularının formasını giydiği Özlüce Doğa Koleji, Isparta’da oynanan Okullararası Basketbol Genç Erkekler Yarı Finalleri müsabakaları sonucunda gençlerde Okullar Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü’nün altyapı oyuncularından oluşan Bursa şampiyonu Özel Özlüce Doğa Koleji, 23-26 Mayıs 2023 tarihlerinde Isparta’da düzenlenen 2022-2023 Öğretim Yılı Genç-A Erkek Basketbol Yarı Final müsabakalarını başarıyla tamamladı.
Antrenörlüğünü TOFAŞ U17 Genç Takım Antrenörü Caner Topaloğlu’nun yaptığı Özlüce Doğa Koleji, ilk maçında İzmir Özel Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi’ni 74-69; ikinci maçında Antalya Özel Kırmızı Çizgi Anadolu Lisesi’ni 73-47 mağlup etti. Üçüncü maçında İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi’ne 72-71 kaybedince grubunu ikinci sırada tamamlayan Bursa temsilcisi, çapraz maçında A Grubu birincisi Özel Eskişehir Birey Anadolu Lisesi’ni 86-66 yenerek 1-5 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Okullar Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Trabzonspor
|33
|51
|7. Konyaspor
|33
|49
|8. Kayserispor
|33
|49
|9. Karagümrük
|33
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|89
|2. Arsenal
|37
|81
|3. M. United
|37
|72
|4. Newcastle
|37
|70
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|37
|62
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|37
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leicester City
|37
|31
|19. Leeds United
|37
|31
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|36
|85
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
|36
|73
|4. Real Sociedad
|36
|68
|5. Villarreal
|36
|63
|6. Real Betis
|36
|56
|7. Osasuna
|36
|50
|8. Athletic Bilbao
|36
|50
|9. Girona
|36
|49
|10. Sevilla
|37
|49
|11. Mallorca
|36
|47
|12. Rayo Vallecano
|36
|46
|13. Valencia
|36
|40
|14. Celta Vigo
|36
|40
|15. Almeria
|36
|39
|16. Getafe
|36
|38
|17. Cadiz
|36
|38
|18. Real Valladolid
|36
|38
|19. Espanyol
|36
|35
|20. Elche
|36
|21